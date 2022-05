Devises: le Dollar plus robuste qu'il n'y paraît information fournie par Cercle Finance • 31/05/2022 à 20:06

(CercleFinance.com) - Le Dollar finit globalement peu changé (le $Index grappille 0,1% à 101,8) mais c'est une stagnation en trompe l'oeil après un pont de 3 jours aux US, car le billet vert a nettement progressé face à l'Euro (il gagne 0,4% à 1,0730) et plus encore face au Yen (+0,8% à 128,6).

Le 'cable' (£/$) varie plus modestement (-0,2% pour la Livre) et la parité reste quasi inchangée face au Franc suisse.



Des divergences apparaissent au sein de la FED: Raphael Bostic (patron de la FED d'Atlanta) juge possible une pause au début de l'automne, son homologue de la FED de St Louis estime en revanche que 'la FED devrait relever ses taux d'intérêt 50Pts à chacune des prochaines réunions, jusqu'à ce que l'inflation soit freinée de manière décisive'.



Et l'inflation demeure un gros 'sujet' puisque le taux d'inflation annuel dans l'Eurozone grimpe à 8,1% en mai, en nette accélération par rapport aux 7,4% d'avril, selon Eurostat.



L'inflation atteint +8,7% en Allemagne (après +7,8% en avril et 8% anticipé), +9% en Belgique, +9,6% au Portugal).

Elle explose dans les pays Baltes avec +16,4% en Lettonie, +18,5% en Lituanie, et le record, c'est pour l'Estonie avec une inflation impressionnante de 20,1% sur un an.

En France, la dérive des prix semble mieux contenue mais la barre des 5% est atteinte et dépassée (+5,2% sur un an en mai, après +4,8% en avril): en données 'IPCH' (harmonisées pour les comparaisons européennes), l'indice des prix à la consommation augmenterait de 5,8% sur un an en mai, après +5,4% en avril, et croîtrait de 0,7% sur un mois, après +0,5% le mois précédent.



Par ailleurs, après avoir été estimé stable en première lecture fin avril, le PIB de la France en volume s'est finalement contracté de 0,2% au premier trimestre 2022 en rythme séquentiel (après +0,4% au dernier trimestre 2021), selon les données CVS-CJO détaillées de l'Insee.

L'Italie a en revanche révisé son PIB à la hausse, de -0,2% à +0,1%.



A noter que les rendement obligataires se sont tendus +8Pts (OAT) à +13Pts en Europe (Italie, Royaume Uni), ce qui ne marque pas de différence notable par rapport aux T-Bonds avec +10Pts à 2,855%.