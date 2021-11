Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le Dollar plafonne mais reste dans de hautes eaux information fournie par Cercle Finance • 25/11/2021 à 19:24









(CercleFinance.com) - Les cambistes américains étant en congé ce jeudi pour cause de 'Thanksgiving', le Forex est demeuré fort calme. Le Dollar a reperdu quelques fractions après l'inscription d'un nouveau record annuel la veille à 1,1186/E mais l'Euro n'a symétriquement réussi à reprendre que 0,15% vers 1,1220: le Dollar affiche encore +10% depuis ses planchers annuels de début janvier, et +8% en annualisé. Même écart de +0,15% du Franc suisse face au Dollar... qui n'a quasiment rien cédé (-0,05%) face au Yen et à la Livre. A travers les 'minutes' de sa dernière réunion, la FED reconnait que l'inflation s'installe dans la durée et ne dissimule plus son intention d'accélérer dès janvier la réduction de ses achats d'actif: une diminution de 30 milliards de dollars par mois dès janvier (soit le double du rythme actuel) semble très probable. La FED pourrait ainsi achever son processus de 'tapering' d'ici la mi-mars mais ne commencerait à relever ses taux directeurs qu'à partir de juin prochain, selon les stratèges de Goldman Sachs. Malgré un 1er mois de 'tapering', le 'bilan' de la FED continue de gonfler et de battre des records, 8.685Mds$. Mais ce n'est pas pénalisant pour le $ car la BCE continue de gonfler le sien encore plus vite (à 8.443MdsE). Un seul chiffre publié en Europe, et sans impact décelable : le baromètre 'GfK' de la confiance des consommateurs allemands a basculé en territoire négatif, à -1,6Pts contre 2,6 le mois précédent, et se retrouve au plus bas de 6 mois.

