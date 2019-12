Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le dollar ne se redresse pas Cercle Finance • 03/12/2019 à 12:23









(CercleFinance.com) - Mardi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne demeurait étale face à sa contrepartie américaine (+ 0,02%), à 1,1075 dollar. Elle conserve ainsi le gain de 0,55% enregistré la veille. Hier en effet, un indicateur d'activité américain a déçu : l'indice manufacturier ISM pour novembre est ressorti en baisse de 48,3 à 48,1 points, alors qu'il était attendu par le consensus en amélioration à 49,2 points. De quoi entretenir le doute sur les perspectives conjoncturelles des Etats-Unis, ce qui mécaniquement tend à peser sur la devise américaine. En outre, l'administration Trump a déclaré qu'elle va utiliser de nouveau l'arme des droits de douane contre le Brésil et l'Argentine, et menace aussi la France si elle mettait en place sa taxation 'anti-GAFA'. Enfin, le Parti conservateur de Boris Johnson est donné largement en tête par les sondages en vue des législatives britanniques du 12 décembre. Ce qui pourrait déboucher sur l'adoption par les 'MPs' de Westminster du projet d'accord de Brexit conclu avec l'UE, et donc sur une sortie ordonnée du pays de l'Union européenne.

