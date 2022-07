Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises: le Dollar modestement haussier avant verdict FED information fournie par Cercle Finance • 27/07/2022 à 19:26









(CercleFinance.com) - A quelques minutes du verdict de la FED, le plus grand calme règne sur le FOREX, avec de rares écarts supérieurs à 0,2% en valeur absolue : le Yen recule en effet de -0,3% vers 1374,3$, la Livre grappille +0,2% mais le Franc suisse recule d'autant face au billet vert (et de -0,3% face à l'Euro vers 0,9765 après son record absolu de 0,9737 inscrit la veille).



L'Euro grappille +0,1% vers 1,0125$ après son plongeon de -1,2% de la veille (l'Euro a toutefois fait une incursion vers 1,0097$ ce matin).



Le Dollar Index grappille +0,1% à 107,3 alors que le rendement des T-Bonds US se détend encore un peu (-2Pts vers 2,765%), les dettes souveraines européennes affichent le calme le plus olympien avec des écart infinitésimaux

Beaucoup de choses pourraient changer ce soir sur le FOREX après la publication du communiqué de la FED.

Elle devrait procéder à un nouveau tour de vis de 75 points de base afin d'enrayer l'accélération de l'inflation aux Etats-Unis... mais ce qui importe, c'est quelle orientation elle veut donner à sa politique monétaire d'ici la fin de l'année.

Les signaux de ralentissement se multiplient mais il y a des exceptions comme ce chiffre publié par le Département du Commerce aux Etats Unis cet après-midi : rebond de +1,9% des commandes de biens durables juin (après +0,8% en mai), selon alors même que le consensus de marché en attendait un repli de -0,4%.

En excluant le secteur des transports (+5,1%), aux variations considérées habituellement comme volatiles, les commandes de biens durables américaines ne se sont accrues que de 0,3% en juin.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.