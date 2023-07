Devises : le Dollar Index rebascule sous le palier des '100' information fournie par Cercle Finance • 13/07/2023 à 20:06

(CercleFinance.com) - La chute du Dollar prend une tournure inexorable, avec la cassure des principaux supports moyen terme initiée mercredi et largement confirmée ce jeudi.



Et le 'fait du jour', c'est ce nouveau décrochage du Dollar qui pulvérise un nouveau plancher annuel contre l'Euro, en hausse de +0,8% vers 1,1215 (et 1,1218 il y a quelques minutes).

Et surtout, c'est un signe symbolique fort, le Dollar Index s'enfonce sous le palier des '100' (à 0,9997), au plus bas depuis depuis mars 2022: il se rapproche de l'ex-résistance des 99 de mars 2020 et septembre 2019.



Le billet vert est affaibli par la probabilité d'une 2ème hausse de taux par la FED mi-septembre tombée en 48H de 50% vers moins de 15%.

'Si la Réserve fédérale va probablement augmenter ses taux encore à la fin de ce mois, ces données soutiennent notre vision qu'il devrait s'agir de la dernière hausse', réagissait-on chez Commerzbank après cette publication.



La décrue de l'inflation surprend par sa rapidité et après un CPI à +3%, le Département du Travail, publie des prix à la production aux Etats-Unis en hausse de seulement 0,1% en juin par rapport au mois précédent, en données brutes comme hors alimentation, énergie et services commerciaux.



Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'est établie en juin à 0,1% en données brutes et à 2,6% hors alimentation, énergie et services commerciaux, après des taux annuels de respectivement 0,9% et 2,8% observés au mois de mai.



Il y a avait un chiffre concernant la zone Euro ce matin : la production industrielle corrigée des variations saisonnières a augmenté de 0,2% en mai et de 0,1% dans l'UE, par rapport à avril, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



La dynamique de désinflation semble aussi prévaloir en France, où l'Insee a confirmé ce matin un ralentissement de la hausse annuelle des prix à la consommation à +4,5% pour le mois écoulé, après +5,1% en mai.