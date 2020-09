Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le 'dollar index' prend 0,4%, la FED n'annonce rien Cercle Finance • 23/09/2020 à 19:56









(CercleFinance.com) - Le billet vert a complètement inversé la vapeur depuis 3 semaines: il menaçait d'enfoncer le support majeur des 1,2000 contre l'Euro (le 1er septembre), il gagne 0,3% vers 1,1670E ce 23/09, au plus haut depuis le 28 juillet dernier, mai surtout, il perce la résistance des 1,1735/E et repasse 'haussier moyen terme' (à un horizon de 3 mois), avec les 1,1450/E en ligne de mire (ex-zénith du 13 mars), ou les 1.14000 (ex-résistance du 10 juin au 14 juillet). Cette fermeté du $ (le Dollar Index prend 0,4% ce mercredi, à l'image de ses gains face au Yen, à la £ et au $ canadien) est la conséquence d'une prestation pas assez 'dovish' (colombe) de Jerome Powell devant le Congrès (seconde journée d'audition): il souligne que la FED est moins active depuis quelques semaines sur le marché secondaire des dettes d'entreprises (c'est donc que cela va mieux, les trésoreries sont moins tendus). Il juge par ailleurs la politique monétaire actuelle 'bien calibrée' (autrement dit, pas besoin d'en faire plus pour l'instant). Ce ne sont pas les chiffres US du jour qui dopent le billet vert puisque le résultat des enquêtes PMI 'Markit' sur l'activité dans le secteur privé aux Etats s'avère un peu décevant : l'indice composite d'activité s'effrite de 54,6 vers 54,4 en septembre L'indice des directeurs d'achat des 'services' recule à 54,6 contre 55 en août, ce qui est plus inquiétant. L'indice manufacturier est le seul positif, à 53,5 en septembre contre 53,1 en août.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.