Devises: le Dollar Index inscrit un nouveau record à 110

(CercleFinance.com) - L'Euro a plongé vers un nouveau plancher de 20 ans face au Dollar ce lundi matin suite à l'aggravation de la crise énergétique (arrêt de livraison de gaz sine die via Nordstream-1) qui pèse lourdement sur l'euro.

La monnaie Unique se traitait en matinée sous la barre de 0,99 face au dollar (nouveau plancher à 0,9880), une première en près de 20 ans: un sursaut s'est mis en place au fil des heures, réduisant son repli à -0,25% vers 0,9930.

Alors que les cambistes américains étaient en congé ce lundi, le 'Dollar index' a pourtant établi un nouveau record de 20 ans à 1102,27 avant un petit tassement vers 109,9 (+0,3%).



Les inquiétudes entourant l'évolution de la situation géopolitique continuent de soutenir le Dollar malgré l'imminence d'un tour de vis de +75Pts de la BCE jeudi.

Les cambistes resteront très attentifs aux indicateurs économiques avant la réunion de la BCE, qui devrait relever ses taux d'au moins 50 points de base à l'issue de sa réunion de jeudi.



Ce lundi, les opérateurs ont découvert les indices d'activité PMI dans le secteur européen des services, ainsi que sur les derniers chiffres des ventes de détail en zone euro.

Ces dernières ont augmenté de 0,3% dans la zone euro et dans l'UE, selon Eurostat. En juin, il avait baissé de 1% dans les deux zones par rapport à mai.

L'indice PMI S&P Global composite signale une nouvelle contraction de -1Pt de l'activité globale de la zone euro, qui, bien que demeurant modérée, s'est accentuée par rapport au mois précédent: repli de 49,9 en juillet vers 48,9 en août.

En France, le PMI des 'services' recule vers 51,2 mais reste en territoire d'expansion: pas suffisant pour empêcher l'Euro de glisser sous 0,99$.







