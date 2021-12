Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le Dollar index en repli de 0,3% à 95,93 information fournie par Cercle Finance • 29/12/2021 à 18:32









(CercleFinance.com) - Journée de repli du Dollar contre toutes devises (-0,3% en moyenne d'après de Dollar Index à 95,93), sauf face à la Livre turque (+7,5% vers 12,80).

L'Euro reprend +0,3% vers 1,1340 (il a grimpé jusque vers 1,1360), le Franc suisse de +0,3% à 0,914.

La Livre affiche +0,4% vers 1,3485/$, seul le Yen monte marginalement de +0,1% vers 114,9/$.

Le billet vert semble affaibli -malgré des T-Bonds US qui affichent +7Pts de rendement à 1,55%- après la publication d'un déficit commercial américain qui flirte désormais avec les -100Mds$ selon une estimation avancée du Département du Commerce.

La balance ressort négative 97,8 milliards de dollars au titre de novembre 2021, à comparer à un déficit de 83,2 milliards pour le mois précédent.



L'administration précise que ce net creusement de 17,5% du déficit d'un mois sur l'autre traduit à la fois des exportations américaines de biens en léger repli, à 154,7 milliards de dollars, et un gonflement des importations, à 252,4 milliards.







