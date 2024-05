Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : le Dollar grappille 0,15%, le Yen glisse encore information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 18:33









(CercleFinance.com) - A la veille des jours semi-fériés sur nos marché (Armistice et Ascension) et en l'absence d'indicateurs économiques de premier plan, le FOREX est demeuré très calme, le Dollar ne progresse que grâce à un nouveau recul du Yen (-0,4%) vers 154,50.



La faiblesse du Yen permet au '$-Index' de gagner +0,15% vers 105,20, ce qui est un score plutôt logique vu la quasi stagnation du $ face à l'Euro, les 0,15% de gain face à la Livre et le Franc suisse.



Sur le front des statistiques, l'agenda contenait quelques chiffres mineurs en Europe : le volume des ventes du commerce de détail CVS a augmenté de 0,8% en mars dans lazoneeuroet de 1,2% dans l'UE, par rapport à février 2024, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

L'Allemagne a enregistré une hausse de 0,9% de ses exportations en mars mais à vu les commandes à l'industrie reculer simultanément de -0,4%.



Dans l'Hexagone, le solde commercial de la France s'est amélioré légèrement en mars, selon les données CVS-CJO de l'administration des douanes, le déficit s'étant ainsi réduit à 5,47 milliards d'euros après 5,61 milliards en février.



Cette timide amélioration reflète une augmentation de 2,9% des exportations françaises d'un mois sur l'autre, à plus de 52,2 milliards d'euros, tandis que les importations ne se sont accrues dans le même temps que de moins de 2,4%, à 57,7 milliards.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.