Devises : le Dollar glisse de -0,3% le Yen décroche de -1% information fournie par Cercle Finance • 27/03/2023 à 19:05

(CercleFinance.com) - Séance de consolidation pour le Dollar, avec un repli assez homogène face à toutes les devises.

L'Euro se redresse de +0,3% vers 1,0790, le Dollar-Index se replie de -0,3% à 102,80, revenant à 1% de ses récents planchers, la Livre et le Franc suisse gagnent +0,4%, le Dollar canadien +0,55%.



Le Dollar-Index aurait peu baisser plus fortement si le Yen n'avait de son côté chuté de -0,7% (et de plus de 1% face à L'Euro, à 142): l'inflation ralentit au Japon, semblant donner raison à la BoJ qui entend poursuivre sa politique monétaire ultra-accommodante.



L'Euro a pu bénéficier du bon chiffre publié en Allemagne en milieu de matinée : l'indice Ifo du climat des affaires outre-Rhin a grimpé de 91,1 points en février à 93,3 points en mars, marquant ainsi sa cinquième hausse consécutive, malgré le stress dans le secteur bancaire...une évolution principalement attribuable aux attentes des entreprises.



'Cette augmentation suggère que l'Allemagne bénéficie toujours de la baisse des prix de l'énergie et de l'atténuation des problèmes d'approvisionnement et n'a pas encore ressenti pleinement les effets du resserrement des conditions monétaires', réagit Capital Economics.



L'inflation sera un des éléments clé de la semaine : la dernière estimation en zone euro sera publiée jeudi, suivie vendredi par ceux des prix à la consommation 'PCE' (indice des prix lié aux dépenses de consommation personnelles aux Etats-Unis).