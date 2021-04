Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le Dollar fléchit sous 11,19/E puis se reprend bien Cercle Finance • 08/04/2021 à 00:00









(CercleFinance.com) - Le Dollar a réduit ses pertes en début de soirée, effaçant quasiment tout le terrain perdu en matinée face à l'euro, qui s'était hissé au-delà des 1,1900/$. Le billet vert se reprenait ensuite pour terminer peu changé à 1,1865/E. Il n'a paradoxalement pas été sanctionné suite à la publication du déficit de la balance commerciale américaine qui s'est creusé de +4,8%, de -67,8 Mds$ en janvier (révisé de 68,2Mds$ en estimation initiale) à 71,1Mds$ en février. Le Département du Commerce précise que les exports US ont subi une contraction de 2,6%, à 187,3 milliards de dollars, tandis que les importations n'ont diminué que de 0,7%, à 258,3 milliards $. Les 'minutes' de la FED (résumé des débats du FOMC du 17 mars) publiés à 20H ont été favorablement accueillies sur le FOREX (aucune réaction à Wall Street) : elles confirment que la politique monétaire restera ultra-accommodante jusqu'à ce que le plein emploi et l'objectif des 2% d'inflation soient soient atteints. Les membres du Comité monétaire ont estimé que 'les risques concernant les perspectives de l'inflation sont équilibrées'.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.