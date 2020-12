Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le Dollar et la Livre se redressent face à l'Euro Cercle Finance • 09/12/2020 à 20:23









(CercleFinance.com) - Le Dollar se redresse ce mercredi de +0,3% vers 1,2065/E alors que le rendement des T-Bonds US se redresse (+4Pts vers 0,953%) malgré l'absence de 'chiffres' pour le justifier: : les stocks des grossistes US ont augmenté de 1,1% en octobre 2020 selon le Département du Commerce, après une hausse de 0,9% le mois précédent (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de +0,4%). De leur côté, les ventes des grossistes américains ont progressé de 1,8% en octobre. Au rythme actuel des ventes, il faut compter 1,31 mois pour que les grossistes parviennent à écouler leurs stocks, contre 1,35 mois en octobre 2019. Des chiffres sans impact réel sur le Dollar, il faut plutôt se tourner vers les anticipations en amont de la réunion de la BCE qui devrait se montrer très accommodante lors de sa conférence de presse demain. La Livre sterling se raffermit face au Dollar (+0,2% à 1,3380) et face à l'Euro (+0,4%) alors qu'au même moment débute ce qui s'apparente à la 'réunion de la dernière chance' se tient ce soir à Bruxelles. Ursula Von der Leyen et Boris Johnson veulent croire qu'un accord est encore possible mais beaucoup d'observateurs, dont le 1er Ministre irlandais Michael Martin -très concerné par l'épineuse question de l'ouverture des frontières entre les 2 Irlande et les zones de pêche- estimait ce matin que 'les chances sont minces'. Les Gilts britanniques progressent légèrement et leur rendement fléchit à la marge, de -0,7Pt vers 0,2550%, donc pas d'avantage en termes de rémunération pour la £.

