Devises: le Dollar est soutenu par une hausse des rendements information fournie par Cercle Finance • 21/02/2023 à 22:19

(CercleFinance.com) - Le Dollar a tenu bon malgré la lourde chute des indices US qui subissent leur plus lourd revers de l'année 2023, avec -2,1% pour le Dow Jones, -2,5% sur le Nasdaq, -3% sur le Russel-2000.



Le tout dans des volumes étoffés tandis que les indices en Europe ont remarquablement bien résisté : cela pourrait traduire une phénomène de vases communicants de la zone Dollar vers la zone Euro mais ce n'est apparemment pas le cas, le Dollar-Index grimpant de +0,3% vers 104,20.



Le billet vert s'est même montré très vigoureux face au Yen (+0,5% à 135) et face à la Livre (+0,6% à 121,6).

Mêmes écarts de +0,5% face au Franc suisse et de +0,6% face au Dollar Canadien.

Le $ a bénéficié d'un bon indice PMI composite 'S&P Global' qui s'établit à 50,2 en estimation flash, un plus haut de huit mois, contre 46,8 pour le mois de janvier.

L'Euro s'est montré le plus résistant (-0,3% vers 1,0645) alors que l'indice PMI composite 'S&P Global' de l'activité de la zone euro s'est redressé pour un 4ème mois consécutif en février, à 52,3 contre 50,3 en janvier, il signale ainsi la plus forte croissance du secteur privé depuis mai 2022.



La France a bien commencé l'année avec un indice PMI flash composite 'S&P Global' de l'activité globale qui s'est redressé de 49,1 en janvier à 51,6 : l'indice repasse en territoire positif pour la première fois depuis octobre 2022 et inscrit son meilleur score depuis juillet dernier.

En Allemagne, l'indice ZEW mesurant du moral des investisseurs ressort en forte hausse à 28 contre 23 anticipé.

Mais selon l'OCDE, la croissance est devenue négative en Allemagne et en Italie (moins 0,2% et moins 0,1% respectivement).

Elle a également ralenti à 0,4 % au Canada et à 0,7 % aux États-Unis.



En revanche, le PIB a augmenté de 0,2% au Japon après une contraction de 0,3 % au troisième trimestre 2022, et il est resté stable au Royaume-Uni après une contraction de 0,2% au trimestre précédent.



Le Dollar a également été soutenu par des taux US qui se tendent sur l'ensemble de la courbe : le '10 ans' affiche +13Pts à 3,96% et le '1 an' repasse devant le '6 mois' avec un bond de +4Pts à 5,04% (contre 5,03% pour le 6 mois).

Le '30 ans' prend +9Pts à 3,978 : le voici presque à parité avec le '10 ans'... qui devrait repasser devant dans un proche avenir.