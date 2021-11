Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le Dollar est affaibli par un Powell devenu +faucon information fournie par Cercle Finance • 30/11/2021 à 19:36









(CercleFinance.com) - Le Dollar subit le contrecoup d'une nette baisse de sa rémunération en 'relatif' et lâche du terrain contre toutes devises (le Dollar Index fléchit de -0,3% vers 96,05). L'Euro grappille 0,25% vers 1,1320 et passe le cap des 1% repris depuis Thanksgiving. Le Dollar cède -0,45% face au Yen à 113, -0,4% face au Franc suisse et -0,35% face à la Livre à 1,3265. Jerome Powell a surpris tout le monde ce mardi vers 16H35 lors de son audition conjointe avec Janet Yellen devant le Congrès. Il a en effet déclaré que 'c'est le moment de retirer le vocable 'transitoire' pour l'inflation' (tout le monde constatait bien qu'elle s'avère durable) et qu'il 'proposera que le 'tapering' soit accéléré lors du prochain FOMC de mi-décembre'. S'il doublait à -30Mds$, il serait éteint fin mars... la question porterait alors sur le calendrier d'une hausse de taux. Les propos de Jerome Powell ont fait basculer Wall Street en mode 'risk off' et le '10 ans' américain semble en profiter. Mais le T-Bond avait vu son rendement refluer de -11,5Pts jusque vers 1,4150% ce mardi midi (au plus bas depuis le 9 novembre, puis surtout le 24 septembre): il s'est redressé vers 1,448/1,45% après les propos de Powell. Cela laisse tout de même une belle marge de -8Pts qui confirme la tendance à la décrue depuis le test des 1,68% mardi dernier. Côté statistiques, les chiffres US sont décevants : le 'PMI' de Chicago chute de 68,4 vers 61,8, bien en-deçà des attentes. La confiance du consommateur américain s'est également dégradée au mois de novembre dans un contexte marqué par une forte hausse des prix, selon l'enquête mensuelle du Conference Board. Le sous-indice des anticipations a également reculé, passant 89 à 87,6 ce mois-ci.

