Devises: le Dollar en repli, ainsi que le Franc suisse information fournie par Cercle Finance • 16/03/2022 à 18:55

(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Le Dollar cède de nouveau du terrain ($ Index -0,4% à 98,7) car le climat est au retour du risk-on : le Fran suisse est le plus attaqué puisqu'il recule de -0,6% face à l'Euro (1,0360) et de -0,2% face au $.



L'euro avance de +0,4% face au billet vert et tutoie les 1,1000 (1,0990).



Les cambistes pourraient rapidement changer leur fusil d'épaule avec la conférence de presse de J.Powell, surtout s'il se montre moins 'faucon' qu'attendu.

La Réserve fédérale américaine dévoilera ses décisions de politique monétaire à 19H et une première hausse de 25Pts devrait être effective à 19H30.

Les investisseurs anticipent une communication confirmant la poursuite de la hausse à l'issue de chacune des prochaines réunions de 2022, soit 6 hausses en 2022, pour un taux de 1,75% au moment des fêtes... mais à 5 hausses ('dot plot'), la position des membres de la FED serait jugé plus 'colombe'.



Un autre élément mérite qu'on s'y arrête : l'inversion de la courbe de taux assez troublante aux Etats Unis puisque les T-Bond 2029 (7 ans de maturité) voient leur rendement s'installer au-dessus du '10 ans' depuis le début de la semaine, à 2,2040% (contre 2,174% la veille) et le '5 ans n'est pas très loin avec 2,15% de rendement (contre 2,114% mardi).



La détention de T-Bonds sur 5 ans de plus n'est rémunérée que de 0,03% supplémentaires: c'est une configuration qui précède souvent une récession, et non un épisode inflationniste intense.

Enfin, le '30 ans' rejoint les 2,5% (pour la 1ère fois depuis début mars 2021 et fin juillet 2019) et c'est la seule maturité qui se détend (-2,5Pts à 2,483% contre 1,7% début décembre dernier) : en 4 mois, les taux d'emprunt immobiliers (hypothécaire '30 ans') sont passés de 3,10 à 4%.





Outre-Manche, la Livre gagne également 0,4% face au $ alors que les Etats Unis et le Royaume Uni vont entamer de nouveaux pourparlers commerciaux approfondis.





Plusieurs statistiques figuraient également à l'agenda du jour aux Etats-Unis : les ventes de détail aux Etats-Unis ont augmenté de 0,3% le mois dernier, après un rebond de 4,9% en janvier (révisé d'une estimation initiale qui était de +3,8%), selon le Département du Commerce, une nouvelle hausse toutefois un peu inférieure au consensus.



En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines ont progressé de 0,2% en février (après un gain de 4,4% le mois précédent), là où les économistes anticipaient une progression sensiblement plus forte en moyenne.



La bonne nouvelle provient des prix à l'importation US qui ont ralenti leur progression à +1,4% en février, dans un contexte qui reste marqué par la hausse des coûts des produits pétroliers, annonce mardi le Département du Travail.

Les prix des carburants importés ont augmenté de 6,9% en février, après une augmentation de 7,7% le mois précédent.



Sur les 12 mois à fin février, les prix à l'importation affichent une augmentation de 10,9%, dont une flambée de 53% pour les coûts du carburant.



Conformément aux attentes, les stocks des entreprises américaines ont augmenté de 1,1% en janvier, après une hausse de 2,4% le mois précédent.

Au rythme actuel, il fallait compter 1,25 mois aux entreprises pour écouler leurs stocks en janvier, contre 1,30 mois sur le même mois de l'année dernière.