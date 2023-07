Devises : le Dollar continue de glisser (vers 1,10/E) information fournie par Cercle Finance • 10/07/2023 à 19:30

(CercleFinance.com) - Pas grand chose pour meubler l'agenda 'macro' en ce lundi mais le Dollar a continué de s'enfoncer et affiche ce soir ses plus bas niveaux, à 102,06 sur le $-Index (qui s'effrite de -0,2%).



L'euro progresse de 0,25% vers 1,095$ et le Yen poursuit sa remontée : +0,5% vers 141,38.

La Livre est la seule à faire quasiment du sur-place.



Le seul chiffre inscrit au tableau était 'mineur' et il n'a rien révélé : il s'agit des stocks des grossistes US qui ont stagné en mai en rythme séquentiel, selon le Département du Commerce américain, après un repli de 0,3% le mois précédent (donnée révisée, l'annonce initiale ayant fait part d'un repli de 0,1% en avril).



La semaine sera dominée par la parution de plusieurs indicateurs d'inflation aux Etats-Unis de 1er plan pour le mois de juin, à commencer par l'indice des prix à la consommation ce mercredi, puis ceux à la production et à l'importation.



De ce côté-ci de l'Atlantique, sont attendus dans les prochains jours, notamment l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne, les chiffres de l'inflation allemande et française, ou encore la production industrielle en zone euro.