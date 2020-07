Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le Dollar continue de fléchir, le Yen se détache Cercle Finance • 24/07/2020 à 17:49









(CercleFinance.com) - Rien ne semble parvenir a faire rebondir le Dollar qui lâche encore -0,35% face à l'Euro vers 1,1635 (soit +1,75% hebdo): il ne bénéficie pas des tensions sino-américaines après la décision de Pékin de fermer le consulat américain de Chengdu en rétorsion après la fermeture du consulat de Houston en début de semaine... mais aussi en réaction au discours très anti-chinois de Mike Pompeo jeudi soir qui traite le régime communiste de dictature odieuse. Du côté des statistiques du jour, l'activité du secteur privé américain se stabilise en juillet, au vu de l'indice PMI composite d'IHS Markit qui ressort en estimation flash à 50,0 -soit le seuil qui marque la limite entre expansion et repli de l'activité- après 47,9 au titre de juin. Le Dollar aurait pu profiter de la nette hausse des ventes de logements neufs, à 776.000 en rythme annualisé aux États-Unis au titre du mois de juin, soit +13,8% par rapport au mois précédent, selon le Département du Commerce. Le consensus anticipait une hausse de +4% environ vers 700.000. Pas mal de chiffre également sur le vieux continent: en France, l'activité globale du secteur privé affiche sa plus forte expansion depuis deux ans et demi au mois de juillet, à en croire l'indice flash composite qui se redresse à 57,6 contre 51,7 au mois précédent. IHS Markit, qui publie cette enquête, souligne en particulier que les nouvelles commandes progressent pour la première fois depuis cinq mois, témoignant de la réouverture des entreprises après le déconfinement. Le rebond de l'indice PMI flash composite IHS Markit des 'services' explique cette embellie avec une progression de 50,7 vers 57,8 tandis que le PMI manufacturier stagne vers 52,6 (contre 52,3 en juin). Ces bons chiffres ne nuisent pas à l'Euro mais sont probablement insuffisants pour justifier à eux seuls la hausse de l'Euro. L'indice PMI composite du Royaume Uni grimpe de 47,7 en juin à 57,1 en estimation flash pour juillet selon le CIPS et IHS Markit, atteignant un plus haut de 61 mois et traduisant donc une forte reprise de l'expansion du secteur privé britannique. La Livre Sterling gagne 0,4% face au Dollar à 1,2785 et stagne face à l'Euro, à 1,09. La véritable devise vedette du jour, ce fut le Yen -véritable devise refuge face à la montée des tensions sino-américaines- avec une envolée de presque +1% face au Dollar à 105,8 et de +0,6% face à l'euro, à 123,1.

