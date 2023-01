Devises: le Dollar au plus bas annuel malgré la géopolitique information fournie par Cercle Finance • 25/01/2023 à 19:53

(CercleFinance.com) - Le repli du Dollar face à l'Euro s'est dessiné tardivement mais le billet vert (-0,25% à 1,0915) est sur le point d'inscrire sa pire clôture de l'année (sous les 1,09).



Les tensions géopolitiques entre l'OTAN et la Russie risquent pourtant de s'exacerber avec le feu vert allemand pour l'envoi de chars 'Léopard' à l'Ukraine (après les 'Challenger' britanniques): la France pourrait suivre avec des 'Leclerc' et les Etats Unis devraient enfin livrer des chars lourds 'Abrahams'.

De quoi prolonger le conflit mais aussi conférer à tous les pays qui envoient du matériel stratégique le statut de 'co-belligérant'.



Ce n'est pas une vue de l'esprit puisque les autorité allemandes évoquent ouvertement une situe de conflit avec la Russie : et il ne s'agit pas du conflit russo-ukrainien.

Les cambistes parient ouvertement sur l'absence 'd'escalade' et la poursuite du scénario de 'guerre par procuration' où l'efficacité de certains 'matériels' vont pouvoir être testés en conditions réelles.



Le Dollar-Index (-0,3%) inscrit en tout cas un nouveau plancher à 101,60 (niveaux testés seulement en intra-day les 18 et 23 janvier) et il le doit au repli de -0,5% face au Yen et au Franc suisse, de -0,6% face à la Livre (qui atteint les 1,2400).