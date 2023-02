Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Devises : le Dollar au plancher, -0,5% à -0,6% face E et Yen information fournie par Cercle Finance • 01/02/2023 à 18:05

(CercleFinance.com) - Le Dollar Index (-0,4%) inscrit un nouveau plancher à 101,7 en amont du communiqué final du comité stratégique (FOMC) de la Fed : les cambistes anticipent une hausse quasi-certaine d'un quart de point 25 points de base, un relèvement plus modeste que les 50 points du mois de décembre et que les 75 points décidés en novembre.



La raison de ce ralentissement du rythme de ce resserrement monétaire se trouve du côté des récentes statistiques d'inflation, qui montrent une constante décrue depuis l'été dernier.



Les derniers chiffres US précédant le communiqué de la FED sont décevants avec une contraction de -1Pt de l'activité manufacturière aux Etats-Unis pour le troisième mois d'affilée en janvier.



L'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée ce mercredi ressort à 47,4 le mois dernier, contre 48,4 en décembre, alors que les économistes attendaient un repli plus limité, autour de 48

Le sous-indice des nouvelles commandes a fortement baissé, à 42,5 contre 45,1 le mois précédent, tandis que celui des prix acquittés ressort en forte hausse, à 44,5 contre 39,4 au mois de décembre (ce dernier chiffre est le moins bon).



Côté en emploi, le secteur privé des Etats-Unis n'a créé que 106.000 nouveaux jobs au mois de janvier, un chiffre en forte baisse par rapport au mois précédent, et nettement sous le consensus, selon l'enquête mensuelle du cabinet de services en ressources humaines ADP.



Le Dollar chute notamment face à l'Euro (-0,5% vers 1,0920) puis contre le Yen (vers 129,30) mais résiste mieux contre la Livre ou le Franc suisse (-0,1%).



L'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'établit à 48,8 en janvier, contre 47,8 en décembre 2022, traduisant ainsi un nouveau ralentissement de la contraction du secteur, avec une atténuation des tensions sur les coûts.

L'inflation se contracte de 9,2 vers 8,5% en Europe, avec le repli des prix de l'énergie... qui ne sera surement pas durable.