Devises: le Dollar amplifie son repli contre toutes devises information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 20:07

(CercleFinance.com) - Forte progression de l'Euro (+1,1% à 1,008$) à la veille du FOMC de la BCE et d'une hausse attendue de 75Pts des taux directeurs.

Il s'agit peut-être également d'une poursuite d'un rebond technique amorcé sur 0,9636 le 13 octobre, un jour où manifestement, il y eu 'de l'intervention' sur les marchés obligataires et à Wall Street pour stopper une spirale baissière qui menaçait de devenir incontrôlable.



Pour que le rebond de l'Euro se prolonge en direction des 1,0250, il faudrait que la BCE et la FED infléchissent conjointement leur discours sur leur stratégie de hausse de taux (fermeté côté BCE, 'pragmatisme' côté FED en fonction des chiffres).

C'est ce qui semble en effet anticipé vu la détente observée sur les T-Bonds ce mercredi (-9Pts à 4,02%) et la rechute du Dollar Index (-1,1% vers 109,75) est suffisamment prononcée pour attester d'une évolution des anticipations (chute de -1% face au Yen, face à la Livre de -1,3%).

La cassure du petit plancher des 110 pourrait préfigurer un nouvel affaiblissement vers 108,3 (cohérent avec 1,025 contre Euro).



Le Dollar a été affaibli par plusieurs 'mauvaises nouvelles' conjoncturelles : tout d'abord une lourde rechute de 10,9% des ventes de logements neufs aux Etats-Unis au mois de septembre, soit un volume annualisé et corrigé de variations saisonnières de 603.000.



Autre déconvenue, les Etats-Unis ont enregistré une hausse de plus de 5% du déficit commercial, à -92,22 milliards de dollars en septembre, contre -87,3 milliards de dollars en août (le consensus tablait sur une stabilité à 87,5Mds$): les exportations ralentissent, ce qui semble traduire une baisse de la demande qu'il faut probablement rapprocher de la grande vigueur du Dollar, laquelle réduit la compétitivité des Etats Unis.





La Livre fait preuve de fermeté alors que Rishi Sunak vient d'indiquer que le projet de budget 2023 ne sera pas divulgué avant fin novembre.

Il pourrait cependant 'prendre des décisions difficiles' avant de présenter sa politique économique au Parlement britannique.