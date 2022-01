Devises : le Dollar affaibli par un J.Powell plus 'colombe' information fournie par Cercle Finance • 11/01/2022 à 19:37

(CercleFinance.com) - Le Dollar finit la journée nettement affaibli (-0,3% contre la plupart des devises, à 95,7 sur le $ index) par les commentaires de Jerome Powell venu détailler sa stratégie à la tête de la FED devant une commission sénatoriale où il a tenu des propos jugés moins agressifs que les 'minutes' de la FED publiées la semaine dernière.



C'est que Jerome Powell souligne que le marché de l'emploi s'est repris incroyablement vite et que l'économie américaine n'a plus besoin d'une politique monétaire ultra-accommodante... ni d'achat d'actifs puisqu'il est question de réduire le 'bilan' de la FED (mais ce ne sera pas immédiatement après l'arrêt du 'QE' fin mars, les marchés seront prévenus 1 mois et demi à l'avance : ça ne leur tombera pas dessus comme une douche froide).



Les cambistes ont été plus réceptifs au 'ton' plus mesuré du patron de la FED: le reflux du rendement des Treasuries n'est finalement pas très significatif : un repli de 1,7800% en direction de 1,77%... mais cela reste supérieur aux plus hauts niveaux observés fin mars 2021 et proche du plus haut de deux ans.

Le Dollar se replie de -0,3% face à l'Euro, la Livre, le Franc suisse (à respectivement 1,1360, 1,3615 et 0,9240).

La chute est particulièrement sévère face au Dollar canadien qui prend +0,8% à 1,2580 et face au Dollar australien avec -0,5%.



Les cambistes suivront avec attention la publication, demain, des derniers chiffres du 'CPI' aux Etats-Unis.



Des chiffres supérieurs au consensus pourraient bien entraîner une nouvelle hausse des rendements des emprunts d'Etat et raviver les craintes sur de futures hausses de taux.