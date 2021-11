Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le Dollar a un zénith annuel, pléthore de stats US information fournie par Cercle Finance • 24/11/2021 à 19:32









(CercleFinance.com) - Le Dollar a poursuivi son avancée et battu un nouveau record annuel face à l'Euro, vers 1,1186, soit +0,5%: le test des 1,1220 (-10% en 11 mois) n'aura donc stoppé la glissade que 24H: elle semble reprendre en direction des 1,0800 désormais. Le billet vert s'est montré robuste face à toutes les devises mais à des degrés divers : +0,4% face à la Livre, +0,3% face au Yen, +0,2% face au franc suisse. Le Dollar Index progresse (+0,4%) vers un nouveau zénith également à 0,96880. Difficile de s'y retrouver dans les chiffres US du jour, il y avait du bon et du moins bon: le moral des ménages américains est mauvais. L'indice de l'Université du Michigan est tombé en novembre à 67,4 (révisé de 66,8), un plus bas de presque 10 ans, principalement en raison de la remontée brutale de l'inflation (après 71,7 en octobre). La composante des anticipations des consommateurs est également revenue à 63,5 contre 67,9 en octobre, tandis que celle des conditions actuelles s'est inscrite à 73,6, bien en-dessous des 77,7 du mois précédent. 'Ce déclin est dû à la conjugaison d'une remontée rapide de l'inflation couplée à l'absence de politiques fédérales permettant d'en limiter les conséquences sur le budget des ménages', explique Richard Curtin, l'auteur de l'étude. Les dépenses de consommation des ménages ont cependant augmenté de 1,3% en octobre par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce, leurs revenus ont progressé de 0,5%. Le sous-indice le plus surveillé -l'indice des prix PCE- s'est accru de 0,6 point à +5% en octobre, et de 0,4 point à +4,1% hors énergie et alimentation... le plus fort taux depuis 30 ans (de quoi plomber le marché obligataire). Les ventes de logements neufs aux Etats-Unis progressent de +0,4% au mois d'octobre 2021, pour représenter un volume annuel CVS de 745.000, contre 742.000 en septembre. Le prix médian des ventes de logements neufs s'est établi à 407.700 dollars. A 389.000 à fin octobre, le stock de logements neufs prêts à la vente représente 6,3 mois au rythme d'écoulement actuel. Autre chiffre très 'robuste', les inscriptions au chômage (semaine du 14 au 20 novembre) ressortent en forte baisse, avec un basculement assez inattendu sous les 200.000 (à 199.000), soit une chute de -70.000 du nombre d'inscrit alors que le consensus tablait modestement sur -10.000, vers 260.000. Autre bonne surprise : la balance commerciale US affiche un déficit qui se contracte spectaculairement en septembre, à 82,9 Mds$ contre 97 Mds$ en août. Deux autres chiffres du jour n'étaient pas de nature à peser sur les marchés obligataires : la croissance américaine est 'revue à la hausse' de +0,1% à 2,1% (plus petit écart mesurable) et les commandes de bien durables se contractent de -0,5%, déjouant un consensus qui visait un rebond de +0,2% (après -0,4% en septembre). Le point d'orgue pour Wall Street retentira ce soir à 20H avec le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale : il pourrait apporter de précieuses indications sur l'avancement des débats dans la perspective d'une accélération du 'tapering' (réduction des rachats d'actifs de la Fed), voire d'éventuelles hausses de taux.

