Devises : le Dollar a franchi un cap, il pourrait viser 1,10E information fournie par Cercle Finance • 20/08/2021 à 18:22









(CercleFinance.com) - Peu de 'market movers' pour le Forex en ce vendredi mais le billet vert poursuit son raffermissement contre toutes devises et confirme le signal haussier déclenché par le 'Dollar Index' la veille. Il progresse à la marge (+0,15% face à la Livre ou le Dollar canadien) ou reste stable face à l'Euro (1,1680 ce soir, 1,1665 au plus haut) -mais cela valide bien le franchissement de résistances moyen terme- et verrouille un gain de +0,7% sur la semaine (le $ cotait 1,179/E vendredi dernier). Le dollar Index est stable à 93,60 et gagne plus de 1% sur la semaine écoulée (il affichait 0,925 vendredi dernier): le prochain objectif semble être 94,7, son zénith du 20 septembre 2020 (soit 1,1% de mieux). Il cotait alors 1,1610/E... un niveau qui constitua le zénith du début du mois de mai 2016: le prochain objectif moyen terme pourrait se situer vers 1,100 ou 1,095/E.

