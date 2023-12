Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : le $ dévisse de -1% après les propos de J.Powell information fournie par Cercle Finance • 13/12/2023 à 21:37









(CercleFinance.com) - Le Dollar dévisse littéralement de -1% suite aux propos de Jerome Powell -jugés très 'colombes' tenus lors de la traditionnelle conférence de presse post FOMC.



Wall Street et les marchés obligataires -déjà archi-bullish depuis 7 semaines basculent dans une euphorie débridée : le Dow Jones (+1,2%) inscrit un nouveau record absolu à 37.000Pts, le rendement des T-Bonds plonge de -20Pts vers les 4,000%, le '30 ans' se détend de -13Pts vers 4,17%.



Cette violente chute de rendement précipite le Dollar 1% plus bas face à l'euro (1,0895), de -1,6% face au Dollar australien et de -1,7% face au Yen qui s'envole vers 142,90.



Le Dollar Index décroche de -1% vers 102,85, le repli étant limité par la relative faiblesse du Franc suisse (+0,4%) et de la Livre (+0,45%).



Pour la troisième réunion d'affilée, l'institut de Washington a laissé ses taux inchangés, une posture justifiée par le ralentissement continu de l'inflation : la FED prend acte de ce ralentissement et estime même -selon ses propres méthodes d'évaluation- que l'inflation 'core' ne progresse que de 3,1% sur 12 mois, et non 4% comme cela avait dévoilé ce mardi.



La FED indique que les hausses de taux commencent à produire leurs effets de frein sur l'activité, laquelle devrait ralentir au 4ème trimestre.



Wall Street et les cambistes y voient la confirmation de leurs anticipations les plus optimistes et de nouveau, le calendrier d'une baisse de taux est ramené au mois de mars au lieu du mois de mai... avec l'espoir d'une réduction de -100 à -125Pts d'ici fin 2024.











