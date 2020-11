Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le $ décroche nettement avant verdict des urnes US Cercle Finance • 03/11/2020 à 20:01









(CercleFinance.com) - Séance volatile sur le marché des changes où malgré la hausse des taux longs US (à 0,89% au plus haut depuis le 1er juin), le Dollar chute de 0,6% face à l'Euro à 1,1710/E -et même jusqu'à -0,8% à 1,1740/E. Le Dollar joue souvent le rôle de refuge en période d'incertitude mais les cambistes semblent parier -comme Wall Street- que la victoire de Joe Biden sera suffisamment claire pour ne pas souffrir de contestation de la part de Donald Trump. Le billet vert plonge même de -1% face à la Livre (vers 1,3040) et de -0,65% face au Franc suisse à 0,9130. Le sort des élections est-il joué ? Les cambistes intègrent-ils un plan de relance démocrate de 2.200Mds$ intégralement financé par la dette ? C'est peut être un peu prématuré car Donald Trump a en effet annoncé qu'il envisageait d'utiliser tous les outils juridiques à sa disposition en cas de soupçon de fraude, ce qui pourrait le pousser à exiger des recomptes, voire à faire appel à l'arbitrage de la Cour Suprême, qui semble désormais toute acquise à sa cause avec 6 membres républicains (dont 3 ultra-conservateurs nommés par Trump lui-même) contre 3 démocrates.

