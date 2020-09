Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le débat Trump/Biden n'a pas inspiré les cambistes Cercle Finance • 30/09/2020 à 19:03









(CercleFinance.com) - Evolutions heurtées du Dollar en fin d'après-midi: le billet vert à progressé jusque vers 1,1690 vers 15H30 (le même niveau que la veille à la même heure) puis il s'est brusquement replié jusque vers 1,175/E vers 17H avant de se stabiliser vers 1,1720 (soit +0,2% contre l'Euro). La rémunération du billet vert a augmenté de +4,5% vers 0,69%, celle des Bunds de seulement +2Pts à -0,522% (et nos OAT affichent +3Pts à -0,2400%). La hausse du $ semble assez logique compte tenu de la publication d'une hausse record de +8,8% des promesses de ventes de logements en septembre contre +5,9% au mois d'août (le consensus tablait sur un ralentissement à +3,4%). Côté emploi, le secteur privé aux Etats-Unis a créé 749.000 emplois en septembre, un chiffre de 20% supérieur aux attentes (630.000) selon l'enquête mensuelle publiée mercredi par ADP (après les 481.000 postes créés en août). Le Dollar s'était montré plutôt stable en Asie malgré les péripéties du premier grand débat télévisé entre les deux principaux candidats à l'élection présidentielle américaine... qui fut peut-être le pire de toute l'histoire des face à face préélectoraux. L'une des phrases les plus marquantes fut prononcée par Trump : 'le résultat des élections pourrait ne pas être connu avant plusieurs semaines' (suggérant qu'il pourrait ne pas se plier au verdict des urnes pour soupçon de fraude électorale). Selon un sondage CNN réalisé par l'agence SSRS, c'est Joe Biden qui a emporté le premier duel télévisé en vue du scrutin du 3 novembre, 60% des téléspectateurs lui accordant la victoire contre 28% pour Donald Trump, et 12% optant pour un match nul. 'Dans un débat houleux qui s'est révélé plein d'invectives, il n'est pas clair que le président Trump ou le vice-président Biden ait réussi à changer le cours des élections hier soir', selon les analystes de la Deutsche Bank. A noter un peu de volatilité sur la parité Euro/£ (la livre gagne +0,55% vers 0,9080/E).

