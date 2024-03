Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises: le $ continue sa glissade, le Yen reprend 2% en 48H information fournie par Cercle Finance • 08/03/2024 à 19:59









(CercleFinance.com) - Si le 'NFP' fut un non-événement sur le FOREX, le marché des changes n'a pas pour autant été aussi soporifique que les séances précédentes avec de forts mouvement sur le Yen, très affaibli début mars et retombé sous +0,8% face à l'Euro vers 160,8.

Le Dollar Index finira probablement la semaine au plus bas : il reperd 0,1% vers 102,75, plombé principalement par le Yen.

Le billet vert perd également 0,3% face à la Livre mais grappille face à l'euro vers 1,0940.



Le Dollar n'avait pas réagi après le 'Livre Beige de la FED' mercredi, ni le discours de Powell et il n'est pas certain que 'NFP' ait 'impacté' le FOREX: 2 éléments inattendus et opposés se sont compensés, neutralisant la publication du jour.



Le NFP de février est apparu plus robuste que prévu avec une accélération inattendue des créations d'emplois à 275.000 (contre 190.000 anticipé) mais le département américain du Travail a fortement révisé à la baisse (-124.000) l'estimation de janvier, à 229.000 contre 353.000 initialement.



Le taux de chômage est remonté à 3,9% en février contre 3,7% le mois précédent, tandis que la hausse du salaire horaire moyen a ralenti, à 0,1% sur un mois et 4,3% sur un an, ce qui est rassurant.



La baisse du rendement des T-Bonds et du Dollar (-1% face à l'euro) soutient l'Once d'or qui pulvérise un nouveau record absolu à 2.185$/Oz.



Le bitcoin a connu une séquence 'portes de saloon' avec un record vers 70.160$ avant une rechute de -400$ ver 66.180$, puis un rebond de +400$ -soit +2,2% pour l'instant).





Valeurs associées BTC/USD NEXC +4.67%