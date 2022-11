Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises: le $ continue de perdre du terrain, la £ prend 1,4% information fournie par Cercle Finance • 07/11/2022 à 20:03









(CercleFinance.com) - Ce lundi a été marqué par la poursuite de la remontée de l'Euro qui flirte avec la parité face au $ (+0,4%) alors les T-Bonds voient leur rendement progresser de +4Pts vers 4,200%.



Rien à signaler sur le front des 'stats' ce lundi : le principal rendez-vous chiffré de la semaine sera fixé à jeudi, avec la publication de l'inflation aux Etats-Unis (les analystes s'attendent à un CPI en hausse de +0,7% pour le mois d'octobre par rapport à septembre, ce qui devrait l'établir à 8% en rythme annuel).



Le point d'orgue sera surtout politique avec les élections de 'Midterm' dont les résultats seront connus dans la nuit de mardi à mercredi : c'est une cohabitation qui se profile, les Démocrates risquent de perdre leur majorité à la Chambre des représentants... et au Sénat.



Le Dollar Index s'est nettement replié, de -0,6% vers 110,2, alors que la Livre reprend +1,4% vers 1,1540, dopée par une soudaine poussée de sa rémunération (+12Pts).

Par ailleurs, les espoirs de voir la FED ralentir la cadence en décembre (+50Pts plutôt que 75) ne sont pas totalement évanouis.







