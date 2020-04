Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le $ consolide, le Yen peu affecté par annonces BoJ Cercle Finance • 27/04/2020 à 20:24









(CercleFinance.com) - Peu de volatilité sur le FOREX en cette veille d'entame d'une réunion de politique monétaire (sur deux jours) de la FED. Cet événement devrait être l'occasion de faire un premier bilan des nombreux programmes d'intervention (rachats d'actifs, injections de liquidités, soutien aux ménages et PME) dévoilés depuis le début de la crise... et des 'fuites' savamment organisées émanant de certains patrons de FED 'régionales' nous ont appris dès vendredi qu'il existait un 'débat' en interne sur la question des taux négatifs. La FED pourrait donc apporter un soutien supplémentaire en cas de mauvais accueil réservé par Wall Street aux nombreux indicateurs économiques de premier plan, à commencer par les premières estimations du PIB des États-Unis. Nous découvrirons également les 1ères estimations de PIB concernant la zone euro et de la France au titre du premier trimestre. Dans l'attente, l'Euro a réussi à progresser jusque vers 1,086 face au $ en intraday et il affiche un gain de +0,4% ce soir vers 1,0830/$. La devise la plus 'vigoureuse' ce lundi fut la Livre Sterling avec une gain de +0,4% aussi bien face à l'Euro que le Dollar, le yen gagnant +0,25% face à ces 2 devises... malgré les annonces de la BoJ qui passe en mode 'QE no limit', pour une durée indéterminée, mais d'au moins 3 ans selon les spécialistes car la BoJ indique que l'objectif des 2% d'inflation ne sera pas atteint d'ici 2023. Ce fut une journée peu dense côté chiffres: en France le taux de chômage bondit de +7,1% en mars, soit +246.000 demandeurs d'emplois un prélude presque bénin au chiffre probablement 'horrible' attendu en avril. Le pire chiffre jamais observé fin 2008 avait été -77.000 emplois en 1 mois et -650.000 sur les 2 ans de la crise: ce total sera pulvérisé en seulement 2 mois !

