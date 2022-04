Devises: le $ consolide enfin, et plus nettement face au Yen information fournie par Cercle Finance • 20/04/2022 à 17:22

(CercleFinance.com) - L'Euro se redresse de +0,7% face au Dollar à 1,0855 mais c'est surtout le Dollar qui marque le pas: le Dollar Index recule de -0,7% à 100,25 après avoir inscrit lundi un nouveau record annuel à 100,5.



Le billet vert reperd par ailleurs 0,5% face au Franc suisse, 0,35% face à la Livre Sterling et surtout, pas loin de -1% face au Yen (qui vient de chuter de -12% depuis mi-mars) qui remonte vers 127,6 après avoir touché un plus bas de 20 ans à 129,4/$.



Le $ se retrouve un peu plus affaibli par une mauvaise statistique relative à l'immobilier: la Fédération nationale des agents immobiliers US (NAR) rapporte une chute de -2,7% des reventes de logements anciens aux Etats-Unis en mars (à 5.77 millions de transactions) par rapport à février et de -4.5% par rapport à mars 2021



La NAR indique par ailleurs que le stock de logements invendus a augmenté de +80.000 pour s'établir à 950.000 fin mars (contre 870.000 en février), ce qui représente 2 mois de stock, au rythme actuel des ventes.



Enfin, le prix médian des logements (majoritairement des maisons) s'établit à 375.300$, soit une hausse de +15% sur un an.



Le Dollar recule également en parallèle avec le rendement des T-Bonds qui reflue de 2,93% lundi vers 2,915% mardi puis se détendent de -2,5Pts à 2,8900% ce mercredi.



L'Euro semble davantage sensible aux derniers chiffres de la production industrielle en zone Euro (+0,7%) qu'à la dégradation de la balance commerciale pour la zone euro à -9,4MdsE en CVS au mois de février (après -7,7MdsE en janvier).



Cette dégradation d'un mois sur l'autre reflète des exportations corrigées des variations saisonnières de la zone euro qui ont augmenté de 0,8%, tandis que les importations ont progressé pour leur part de 1,5%.