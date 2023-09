Devises : le $ consolide à la marge en attendant FOMC du FED information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 20:01

(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Le Dollar Index consolide de -0,25% vers 105,05, pour une entame de 4ème trimestre (c'est surtout le cas sur les actions) plutôt calme, le Dollar Index se repliant doucement de 0,25% vers 105,05.



Le billet vert finit quasi inchangé face à l'Euro après avoir oscillé de part et d'autre du point d'équilibre (1,0665) toute la journée.



L'euro n'a pas profité de la hausse de 5Pts de sa rémunération (OAT et Bunds testent des plus hauts depuis 2008) alors que les T-Bonds n'ont grappillé que +1Pt de base (après en avoir pris +4en cours de séance).



Il n'y a guère de suspens concernant la décision de politique monétaire de la Fed mercredi : elle devrait selon toute vraisemblance (consensus FedWatch de 99%) opter pour un 'statu quo' au niveau de ses taux.



'Ce choix est dû au fait que l'inflation et le marché du travail évoluent tous les deux dans la bonne direction du point de de vue de la Fed, rendant moins nécessaires de nouvelles hausses de taux', explique Commerzbank.



Mais les investisseurs attendent surtout de prendre connaissance des projections et des déclarations de Jerome Powell, le président de l'institution, qui pourraient préfigurer un relèvement début novembre.



De l'avis des analystes, la remontée de +35% des cours pétroliers observée depuis la fin de l'été, ainsi que la bonne santé de l'économie américaine, risquent de pousser la Fed à maintenir une approche restrictive.



Parallèlement aux décisions de la Fed, les marchés attendent dans les jours à venir les décisions de la Banque du Japon et de la Banque d'Angleterre, laquelle devrait annoncer un nouveau resserrement de taux de 25 points de base jeudi.



La fin de semaine en Europe sera également rythmée par les résultats des enquêtes mensuelles auprès des directeurs d'achats (PMI) sur l'activité dans le secteur privé des économies de la zone euro.



Les récentes données tendent à suggérer que l'Allemagne, première économie de la région, est d'ores et déjà entrée en récession et que la France pourrait bientôt lui emboîter le pas.