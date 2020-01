Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le $ conforté par 'stats' robustes & risque chinois Cercle Finance • 28/01/2020 à 19:08









(CercleFinance.com) - Le Dollar continue d'être soutenu par des 'stats' robustes concernant les commandes à l'industrie mais également la confiance des ménages. Le Dollar grappille +0,1 à +0,2% face à l'Euro qui oscille désormais de part et d'autre du plancher des 1,1000. Le billet vert s'est nettement renforcé face à la Livre Sterling qui chute de -0,45%, sous les 1,3000% alors que le Royaume Uni volera de ses propres ailes d'ici 72H... mais tout reste à faire et les 11 mois dévolus à la conclusion de nouveau accords commerciaux avec l'UE apparaissent plus qu'insuffisants pour parvenir à un embryon de règlements douaniers. La Livre chutait également de -0,35% face à l'Euro ce mardi. Les chiffres publiés à 14H30 et 16H00 ont motivé les cambiste 'long $': les commandes de biens durables enregistrent un rebond plus fort que prévu aux États-Unis en décembre 2019 avec +2,4% (après -3,1% en novembre... mais hors défense et commandes du Pentagone, elles chutent symétriquement de -2,5%). L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board s'inscrit en hausse de +5Pts ce mois-ci: il grimpe de 126,5 vers 131,6 alors que le consensus anticipait un modeste gain vers 128. Dans le détail, le sous-indice de la situation présente selon les consommateurs est passé de 170,5 à 175,3 d'un mois sur l'autre, mais celui portant sur leurs attentes s'affiche à 102,5, contre 100 le mois précédent. Mais cela ne peut pas faire complètement oublier la situation sanitaire en Chine où le nombre de cas de victimes du coronavirus déclarés aurait bondit de +60% en 24H, le nombre de décès a franchi la barre des 100... et Xi-Jinping affirme que 'le virus, c'est le démon à abattre'. Et cette épée de Damoclès renforce encore et toujours le caractère de valeur-refuge du Dollar face à toutes les devises.

