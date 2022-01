Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises: le $ clairement soutenu par un rendement à 1,61% information fournie par Cercle Finance • 03/01/2022 à 18:49









(CercleFinance.com) - : Le Dollar démarre très fort l'année 2022, sur gain de +0,8% face à l'euro qui recule vers 1,1280$.

Le billet vert est dopé par la forte tension du rendement des T-Bonds US ce lundi, la plus sévères depuis 1 mois (le 10 novembre dernier): le '10 ans' affiche +11Pts vers 1,618%, soit +8% et le '30 ans' grimpe de +11,2Pts vers 1,997%.



Le premier chiffre de l'année -médiocre- n'a pas impacté le Dollar : l'indice PMI manufacturier 'Markit' lâche -0,5Pt de 58,3 vers 57,8, au plus bas depuis octobre 2020.

Le Yen limite la casse avec -0,2%, ainsi que la Livre avec -0,4% (mais les cambistes britanniques étaient en congé ce 3 janvier)

Le Franc suisse lâche -0,8% vers 0,92, le Dollar canadien -0,9% vers 1,2750.



Le Dollar Index progresse de +0,4% vers 96,33, sa meilleure marque depuis le 22 décembre.



En Europe, l'indice PMI final d'IHS Markit pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est établi à 58 en décembre, conformément à l'estimation Flash, contre 58,4 en novembre, marquant un léger ralentissement de la croissance du secteur.







