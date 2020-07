Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le $ chute contre toutes devises et métaux précieux Cercle Finance • 27/07/2020 à 19:44









(CercleFinance.com) - Rien ne semble pouvoir faire rebondir le Dollar, pas même de bons chiffres de commandes de biens durables : le billet vert recule pour une 11 ème séance sur une série de 12 face à l'Euro. Son affaiblissement s'est radicalisé ce lundi avec une chute de -1% face à l'Euro qui s'envole vers 1,1780 et s'inscrit au plus haut depuis la période du 1er juin au 1er Septembre 2018, et au-delà, la route serait libre ensuite pour rallier les 1,2080 de mai 2018. Le Dollar se retrouve également à un plancher face au Yen (-0,8% à 105,25) puis contre la Livre Sterling (qui gagne +0,9% vers 108,6). Il ne résiste que face au Franc suisse qui cote 0,9200/$. Beaucoup de cambistes s'interrogent sur les raisons d'une telle glissade qui devient plus que paradoxale ce lundi: en effet, la rémunération relative du $ s'est renforcée puisque son rendement reste inchangé (vers 0,585%) tandis que celui de l'Euro recule de -4,5Pts de base, de -0,444 vers -0,49% pour le Bund. Et le Dollar ne chute pas que face à ses principaux concurrents: il plonge face à l'Or (au zénith à 1.940$) et face à l'argent (+7% vers 24,5$). Nous assistons à un gros mouvement de diversification des actifs de réserve et c'est le $ qui en fait les frais.

