Devises : le $ chute au plus de l'année face à l'Euro et Yen

(CercleFinance.com) - Le Dollar poursuit sa glissade : il se traduit par un recul de -0,4% pour le '$-Index' qui inscrit un nouveau plancher annuel à 101,30 (cours plus revu depuis fin décembre 2023).



L'Euro progresse symétriquement de +0,3% vers 1,117$, son zénith depuis le 27 décembre 2023.

C'est un niveau technique majeur : au-delà, l'Euro pourrait s'envoler vers 1,1249, son score maximum du 19 juillet 2023.

Le Dollar accélère sa chute face au Yen avec -0,8% face au yen à 145,4, il lâche également -0,7% face au Franc suisse à 0,8560.

Ce deux devises se redressent également de +0,4 à +0,45% face à l'Euro et font preuve de fermeté face à toutes les devises.





Les derniers chiffres de l'inflation en zone euro attendus en fin de matinée confirment l'estimation 'flash' à +2,6% : ils n'ont donc pas fait bouger le FOREX.

Idem pour les prix à la production des produits industriels (PPI) allemands, ressortis comme prévu en baisse de 0,8% en juillet 2024 par rapport au même mois de 2023: le glissement annuel a donc ralenti par rapport à celui de 1,6% observée en juin, selon Destatis.



Aucune statistique n'était attendue ce mardi aux US et après une série de chiffres qui ont 'rassuré' sur la croissance et l'inflation depuis 10 jours, des 'stats' un peu moins bonnes sont susceptibles d'accroître la volatilité sur les marchés ces prochains jours.



Tous les regards sont donc tournés vers la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole cette semaine, et en particulier le discours de Jerome Powell prévu vendredi.

Le patron de la Fed qui devrait valider le scénario de 2 assouplissements monétaires -minimum- avant fin 2024 (selon l'avis de 2 des ses collègues de la FED s'étant déjà exprimés en amont du symposium).

L'hypothèse de -25% en septembre rassemble 75% des suffrages, -50Pts seulement 25% (contre 40% jeudi dernier)... le FOREX semble pencher depuis 10 jours en faveur de -75Pts avant fin 2024 et seulement -0,5% pour la BCE.





