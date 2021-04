Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le $ cède 0,5%, affecté par la détente des taux US Cercle Finance • 06/04/2021 à 23:41









(CercleFinance.com) - Le Dollar a nettement fléchi ce mardi après-midi : il perdu 0,5% face à l'Euro qui grimpe de 1,1810 vers 1,1875. Le Dollar a certainement pâti de la nette baisse de rendement des Treasuries : -5 points de base à 1,67% (et même jusqu'à 1,665%). Il n'a pas profité de la révision à la hausse de la croissance des Etats Unis par le FMI à +6,4% en 2021 (le taux le plus élevé depuis 40 ans) et +3,5% en 2022. Il n'a pas non bénéficié de la hausse du nombre de nouveaux jobs disponibles qui s'élève à 7,4 millions contre 7 millions espérés. Le billet vert s'est montré friable face au yen et au Franc suisse et le Dollar Index lâche carrément -0,8% en 48H, vers 92,3.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.