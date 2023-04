Devises: le $ casse ses supports face à Euro et Franc suisse information fournie par Cercle Finance • 13/04/2023 à 19:57

(CercleFinance.com) - Le Dollar enfonce un plancher annuel face à pratiquement toutes les devises : le $-Index cède près de 0,6% et s'enfonce sous les 101 (plancher du 2 février et ex-zénith de mi-avril 2020).



Cela pourrait constituer un tournant majeur, que l'Euro semble avoir déjà pris à la hausse en franchissant l'ex-zénith des 110,34 du 2 février (+0,7% à 101,70).

Le Dollar a perdu également 0,7% face au Dollar canadien et plus de 0,9% face au Franc suisse à 0,888.

Notons que le $ avait validé un signal baissier sous 0,9060 dès le 11 avril et se dirige vers un test des 87,6, le plancher de début janvier 2021.



Le différentiel de rendement entre l'Euro et le Dollar ne sauraient être invoqués vu le parfait immobilisme dont on fait preuve les marchés obligataires européens et états-uniens ce jeudi: ils terminent non seulement sans tendance mais également sur un équilibre parfait (avec des OAT stabilisées à 2,88% et des Bunds à 2,3620%).



Les chiffres publiés n'ont pas impacté le FOREX : en Europe, l'inflation en Allemagne continue de se contracter (à +7,4% sur 12 mois).

La production industrielle dans la zone euro, en donnée CVS, a augmenté de 1,5% et de 1,4% dans l'UE, selon les estimations d'Eurostat, après des hausses de respectivement 1% et 0,4% en janvier.

Par rapport à février 2022, la production industrielle a augmenté de 2% dans la zone euro et de 2,1% dans l'UE, après des taux de variation annuel de +0,9% dans la zone euro et de +1% dans l'UE observés en janvier.



Les 'chiffres' US constituent une bonne surprise : les prix à la production aux Etats Unis n'ont augmenté que de 2,75% sur 12 mois (et de 3,6% hors alimentation) contre +4,9% et +4,5% respectivement observés au mois de février: c'est la 9ème baisse consecutive (après un plafonnement à 11,7% en mars 2022).

Le Département du Travail indique que le PPI s'est contracté de 0,5% en mars par rapport au mois précédent, mais ont augmenté de 0,1% hors alimentation, énergie et services commerciaux.

Le billet vert aurait pu être pénalisé par le creusement du déficit budgétaire américain qui bondit à 1.100Mds$, le sauvetage de SVB et Signature bank ayant alourdi les dépenses fédérales.