Devises : le $ casse résolument plusieurs supports majeurs

(CercleFinance.com) - Qui s'attendait à ce que ce 27 décembre s'impose comme une journée décisive sur le FOREX ?

C'est pourtant le cas, alors qu'aucune 'stat' ne figurait à l'agenda, pas de prise de parole d'un banquier central... et beaucoup d'opérateurs en congé.



Malgré ce contexte particulier, le '$-Index' décroche de -0,6% sous les 101,00 (jusque sur 100,88), sa plus faible marque depuis la période du 31 juillet au 4 août.



Le Dollar-Index pourrait perdre rapidement 2% de plus pour venir tester un seuil psychologique majeur, celui des '100' (ou 99,8)... alors qu'il déjà perdu 11,5% depuis fin septembre 2022.

Le prochain objectif à la baisse pourrait se situer vers 0,94: gare à la poussée du Yen vers 132/$.



Le billet vert lâche -0,3% face au yen et la Livre avance de +0,6% (dopé par une hausse de son rendement quand tous les autres taux européens refluent au plus bas du 2ème semestre.

L'Euro (+0,8% vers 1,1120$) déborde définitivement la résistance des 1,1030 et semble bien parti pour tester son zénith estival des 1,1250 du 14 juillet puis les 1,1460.

A noter que l'Or -reflet inversé du Dollar- progresse de +1% et s'achemine vers une meilleure clôture historique, au-delà des 2.071$, et même 2.080$.







