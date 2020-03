Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le calme revient mais le $ et la £ progresse encore Cercle Finance • 20/03/2020 à 20:17









(CercleFinance.com) - Journée plus calme sur le front des devises, l'Euro réagit peu ce soir à l'annonce du jour' : Ursula von der Leyen, la Présidente de la Commission européenne annonce la suspension des règles budgétaires de l'UE, c'est symboliquement une des décisions les plus marquantes de ces 20 dernières années d'existence de l'Euro. L'Euro a légèrement accusé le coup (-0,2%) en retombant sous les 1,065 face au Dollar. Les déficits risquent de déraper fortement en Europe, sur fond de récession: le gouverneur de la banque de France entérine l'hypothèse d'une récession sévère, voir spectaculaire en 2020, avec un retour à la croissance en 2021. Les règles d'orthodoxie des années 90, dérivées du modèle allemand, avaient de facto cessé d'exister le 16 mars. L'Allemagne se prépare également à la mise en oeuvre d'un plan de soutien massif de 500MdsE à son économie. Il y a tout juste un mois, l'Allemagne n'envisageait pas d'y consacrer plus de 50MdsE: une multiplication par 10 ne semble plus impressionner personne. La Livre Sterling enregistre un écart de +0,7% face au Dollar, vers 1,157: elle poursuit sa remontée depuis la décision de la BoE d'abaisser son taux directeur à 0,1%. L'Euro baisse également, de -0,85% vers 0,92/£

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.