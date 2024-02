Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises: le $ bondit après NFP, au +haut depuis mi-décembre information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 20:19









(CercleFinance.com) - Après des semaines d'évolutions sans véritable tendance, beaucoup de séances insignifiantes, voilà une journée qui secoue les cambistes et dissipe la torpeur de ce début d'année.



Avec la publication du 'NFP' US, nous assistons au plus important mouvement de marché depuis le 2 janvier (l'Euro avait perdu -0,9% face au $) et la Monnaie Unique chute de -0,8% vers 1,0780.

L'Euro se rapproche du plancher des 1,0765 de la mi-décembre (des 10, 11 et 12/12/2023).

En cas d'enfoncement, l'objectif suivant se situerait vers 1,0670, ex-plancher du 31 mai puis du 6 novembre 2023, le suivant vers 1,0550 (plancher du 7/3/2023).

Le Dollar Index bondit de +0,9% à 104,01 (plus haut du jour mais également depuis le 12 décembre dernier) et ressort par le haut du corridor 103/103,6 avec un 1er objectif à 104,15.



Le billet vert s'envole de +1,35% face au Yen vers 148,4 et de +0,9% face à la Livre (inchangée face à l'Euro), il grimpe également de +1,15% face au Franc suisse vers 0,8670.



Le Dollar bénéficie d'un bond de +20Pts du rendement des T-Bonds de '2 ans' à '10 ans' suite à la publication du 'NFP' : les créations d'emplois aux Etats Unis ont été 2 fois plus élevées qu'attendu (353.000 contre 175 à 180.0000), sans oublier une forte révision à la hausse des chiffres de décembre (+117.000 à 333.000).

Les coûts salariaux font également un bond de +0,6% au lieu de 0,3% anticipé.



Et ce n'est pas tout : le sentiment du consommateur américain a fortement augmenté au mois de janvier à 79 pour atteindre son plus haut niveau depuis juillet 2021, montrent les chiffres définitifs de l'enquête de l'Université du Michigan publiés publiés vendredi (contre 69,7 en décembre).



Cette hausse de plus de 13% d'un mois sur l'autre n'a été surpassée que cinq fois depuis 1978, précise Joanne Hsu, l'auteure du rapport, qui évoque une amélioration de la confiance non seulement liée à la situation financière personnelle des consommateurs, mais aussi à la situation économique en général.

La composante des conditions actuelles s'est accrue à 81,9 après 73,3 le mois précédant, tandis que celle mesurant les anticipations a grimpé à 77,1 contre 67,4 en décembre.

Comme en version préliminaire, l'anticipation d'inflation à un an a été confirmée à +2,9%, au plus bas depuis la fin 2020.





