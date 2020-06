Devises : le $ bénéficie d'une vague d'aversion au risque

(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Le Dollar retrouve son statut d'actif refuge alors que la pandémie ressurgit avec une virulence inattendue, notamment en Floride et au Nevada (les activités e Las Vegas sont menacée), ce qui amène le maire de New York à prendre de nouvelles mesures de quarantaine.

Le Dollar profite du stress ambiant et reprend +0,4% à 1,1265/E.

Face aux autres devises, il progresse de +0,5% selon le 'Dollar Index' qui s'établit à 97,1.

La hausse est particulièrement prononcée face à la Livre Sterling (+0,7% à 1,2425) puis face au Dollar Canadien (à 1,3605).

Le maire de New York -Andrew Cuomo- en accord avec le gouverneur du New Jersey (Phil Murphy) et du Connecticut(Ned Lamont) a annoncé une mise sous quarantaine de 14 jours pour les personnes provenant des états les plus impactés par le rebond la pandémie: cela vise l'Alabama, l'Arkansas, l'Arizona, la Floride, la Caroline du Nord et du Sud, l'état de Washington, l'Utah et le Texas.

Alors que le rebond de la pandémie était patent depuis 10 jours, les indices poursuivaient leur rally haussier, le Nasdaq battant record sur record depuis jeudi dernier... l'ambiance ressemblait un peu à celle du 4 au 19 février.

L''autre temps fort du jour, ce fut l'annonce que l'administration Trump envisage d'imposer pour 3,1Mds$ de sanctions douanières supplémentaires sur les importations de produits européens (l'Allemagne est la première visée, ainsi que la France et l'Italie).

L'Or confirme le franchissement des 1.760$ survenu la veille mais ne parvient pas à accélérer et s'effrite de -0,5 vers 1.765$.