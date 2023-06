Devises : le $ bénéficie d'un sursaut, Livre turque prend 5% information fournie par Cercle Finance • 22/06/2023 à 19:45

(CercleFinance.com) - Séance assez volatile pour le Dollar qui a commencé par reculer sensiblement jusque vers 1,1010/E (le plancher annuel vers 1,1080 se rapprochait dangereusement) mais les acheteurs ont repris la main après les derniers chiffres US de la fin de l'après-midi.

L'Euro consolide de -0,3% vers 1,0955 et le Dollar-Index remonte de 107,92 vers 102,45 (+0,35%).

Les T-Bonds se retendent de +8Pts à 3,8040% et cela peut être lié à la robustesse de chiffres de l'immobilier, avec le fort rebond des mises en chantier la veille et des chiffres meilleurs qu'attendus pour les ventes de logements anciens progressent : 4,30 millions de transactions en mai en rythme annualisé (consensus de 4,25 millions après 4,29 millions en avril).



Par ailleurs, l'indice des indicateurs avancés des Etats-Unis a reculé un peu moins que prévu au mois de mai, selon le Conference Board.



L'indice s'est replié de 0,7% à 106,7 le mois dernier (-0,8% attendu) alors qu'il avait déjà diminué de 0,6% en avril, estimation qui a été confirmé.



'L'indice des indicateurs avancés a reculé à l'issue de chacun des 14 derniers mois', souligne Justyna Zabinska-La Monica, économiste au Conference Board, dans un communiqué.



Au vu du resserrement des taux d'intérêt et de la persistance de l'inflation, le ConfBoard dit désormais prévoir une récession aux Etats-Unis qui s'échelonnerait du troisième trimestre 2023 au premier trimestre 2024.



Le point d'orgue de cette journée, c'était le communiqué de la Bank of England au Royaume-Uni: elle a confirmé les anticipations de hausse de taux (quasi unanimes) en rajoutant +50Pts à 5,00%.

Aucune surprise au lendemain de mauvais chiffres de l'inflation (8,7% contre 8,4% attendu, inflation 'coeur' en hausse de 0,3% à 7,1%) pour le mois de mai qui ne laissaient plus rien espérer d'autre.



Et comme les problèmes volent en escadrille, la dette publique britannique vient de dépasser les 100% du PIB, ce qui motive la très nette dégradation des conditions de refinancement.

La Livre cède 0,3% face au Dollar après la décision sans surprises de la BoE.



A noter ce changement radical de stratégie en Turquie : la banque centrale porte le taux directeur de 8,5% à 15%, dans un mouvement quasi 'Volckerien' visant à s'attaquer résolument à l'inflation et à endiguer la chute de la Livre turque.

L'opération semble couronnée de succès avec une Livre qui reprend 4,8% face au $ à 24,70 et plus de 5% face à l'Euro.



Côté Europe, le climat des affaires en France est resté stable en juin, au vu de l'indicateur synthétique calculé par l'Insee (à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands), qui reste à 100, soit sa moyenne de longue période, l'indicateur focalisé sur l'industrie, se redresse de 99 vers 101.