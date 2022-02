Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Devises: le $ baisse malgré durcissement attendu du côté FED information fournie par Cercle Finance • 16/02/2022 à 18:31

(CercleFinance.com) - Le Dollar recule pour la seconde séance consécutive, de -0,2% à -0,4% contre les principales devises: des écarts pas très significatifs à quelques heures de la publication des 'minutes' de la FED.

Les débats devraient avoir porté sur l'intensité de la riposte face à l'inflation qui bat des records de 40 ans.



Les chiffres du jour ne vont pas dissiper les inquiétudes à ce sujet : les prix à l'import ont bondi de 2% en janvier 2022, après un recul de 0,4% (chiffre révisé) le mois précédent. Ils grimpent de +10,8% sur 12 mois d'après le Département du Travail qui dévoile également une envolée de +2,9% des prix à l'exportation en janvier, soit une hausse annualisée de 15,1%.



Le billet vert n'a pas profité d'une remontée des inquiétudes géopolitiques: la Maison Blanche émet des doutes concernant la réalité du retrait des troupes russes déployées en Crimée ou massées à proximité de la frontière Est de l'Ukraine.

Le $ recule de -0,2% face à l'euro vers 1,1380, de -0,2% face au Yen (115,4) et au Dollar canadien (1,265), il lâche -0,4% face à la Livre et au Franc suisse (0,9220).





Cette journée du 16/02 fut particulièrement dense en chiffres US : les plus attendus concernaient les ventes de détail : elles ont rebondi de 3,8% aux Etats-Unis le mois dernier, après une chute de 2,5% en décembre 2021 (révisée d'une estimation initiale qui était de -1,9%).

Le Département du Commerce précise qu'en excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines ont augmenté de 3,3% en janvier (après une contraction de 2,8% le mois précédent).



La production industrielle américaine a rebondi de 1,4% le mois dernier, selon la Réserve fédérale, une croissance nettement supérieure à celle que les économistes espéraient en moyenne (+0,5% après un tassement de 0,1% en décembre 2021)... mais il y a un 'biais' : un bond de 9,9% de la production des 'utilities', la demande en chauffage ayant fortement augmenté en janvier du fait de températures nettement plus froides que d'habitude cette année.



Le taux d'utilisation des capacités industrielles s'est amélioré d'un point à 77,6%, niveau toutefois inférieur de 1,9 point à sa moyenne de long terme.