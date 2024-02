Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : le $ aurait fini inchangé sans les -0,75% du Yen information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 19:37









(CercleFinance.com) - Séance très calme sur le FOREX à une exception près : le Yen dévisse de -0,75% face au $ vers 149,3 alors que le gouverneur de la Bak of Japan ne 'voit pas' plus de 2 hausses de taux à court terme... et il s'agit de resserrements à coup de 10Pts de base, donc des mouvements homéopathiques.

Sinon, le $ Index finit quasi stable vers 104,10 (soit +0,05%), stable face au Franc suisse, stable face au $ canadien, il s'effrite de -0,1% face à l'Euro à 1,0780 mais grappille 0,05% face à la Livre.

C'est donc bien la chute du Yen qui permet au Dollar de finir symboliquement dans le vert.

Peu de chiffres à se mettre sous la dent ce jeudi : aux Etats Uni, les inscriptions au chômage aux Etats-Unis confirment l'hypothèse d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie américaine avec une nouvelle baisse de -9.000 demandeurs à 218.000.



Selon le Département du Travail, la moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est ressortie à 212 250 soit une hausse de 3.750 par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a reculé de 23 000 pour s'établir à 1 871 000 lors de la semaine du 22 janvier, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.



Les membres de la FED se succèdent pour repousser l'horizon d'une détente des taux, avec peut-être pas plus de 2 à 3 baisses de taux envisagées en 2024 -et peut-être pas avant la fin du 1er semestre- à cause d'une croissance qui demeure singulièrement robuste... ce qui contraste avec la récession qui s'ancre dans l'Eurozone et plus sévèrement en Allemagne où 15% des entreprises seraient en difficulté.







