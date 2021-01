Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le $ au plus haut depuis le 16/12. Cercle Finance • 11/01/2021 à 19:49









(CercleFinance.com) - Le Dollar poursuit sa remontée et s'est hissé jusque vers 1,2133?E, sa meilleure marque depuis le 16?12. Il a recédé du terrain dans l'après-midi, réduisant son avance à +0,5% vers 1,216/E. Le billet vert a profité de la hausse du rendement du '10 ans' qui franchissait les 1,13% pour culminer à 1,136%, soit presque +3Pts, avant de retomber vers 1,1295%. Aucune 'stat' n'était inscrite au calendrier ce lundi, c'est donc la tendance des séances précédentes qui s'est perpétuée. Le Dollar a regagné +0,4% face au Franc suisse et +0,7% face au Dollar canadien, +0,3% face à la Livre vers 1,352.

