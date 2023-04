Devises : le $ au plus bas depuis 2 mois, or au-delà 2.000$ information fournie par Cercle Finance • 04/04/2023 à 23:11

(CercleFinance.com) - Le Dollar (-0,5% face à l'Euro à 1,0955) poursuit sa chute et termine la journée au plus bas.

L'Or en profite pour franchir la barre des 2.000$ avec détermination : +1,8% à 2.022$, l'argent bondit de +5% vers 25$/Oz.

Le $-Index (-0,6% à 101,50, alors que la Livre et le Franc suisse prennent +0,7%) retombe au plus bas depuis le 2 février... le jour où les taux se mirent à remonter aux Etats Unis.

C'est le scénario inverse ce mardi puisque les taux US se sont brusquement détendus à partir de 15H45 : les T-Bonds ont effacé -10Pts en quelques minutes (vers 3,385%) puis continuaient de se détendre doucement en soirée : ils affichent au final -10,4Pts en 24H à 3,3380%.



Les commandes à l'industrie américaine se sont en effet tassées de 0,7% (au lieu d'une légère hausse espérée) après une chute de 2,1% en janvier (chiffre révisé de -1,6% annoncé initialement), selon les chiffres publiés par le Département du Commerce.



La détente des taux en Europe en séance n'a pas eu la même intensité, ce qui a limité l'impact sur l'Euro :

Les Bunds et nos OAT terminent la journée inchangés, les BTP italiens affichent -1,5Pt sur la séance.



Les prix à la production industrielle dans la zone euro ont diminué de 0,5% et de 0,6% dans l'UE, selon les estimations d'Eurostat, après des reculs séquentiels de 2,8% dans la zone euro et de 2,3% dans l'UE en janvier.



Mais par rapport à février 2022, les prix à la production industrielle ont augmenté de 13,2% dans la zone euro et de 14,5% dans l'UE, contre des variations annuelles de respectivement +15,1% et +16,4% observées en janvier... une décrue inférieure aux attentes.