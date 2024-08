Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises: le $ au +bas depuis fin juillet 2023 avec emploi US information fournie par Cercle Finance • 21/08/2024 à 19:20









(CercleFinance.com) - Le Dollar a continué de glisser ce mercredi : il a inscrit de nouveaux 'plus bas' depuis 11 mois face à l'Euro qui progresse symétriquement de +0,15% vers 1,1145, son meilleur score depuis le 28/12/2023... et depuis ce 21 août, le meilleur depuis le 27 juillet 2023.

Prochain objectif pour l'Euro : 1,1230, son zénith du 18 juillet 2023.



Le Dollar Index recule de -0,2% ce mercredi : le voici sous les 101,20 pour la première fois depuis 29 décembre 2023, et tout proche de son plancher majeur des 100,90 du 28/12/2023... ou du 27 juillet 2023.

Le Dollar recule surtout de -0,35% face au Franc suisse (qui cote 0,8510$) et de -0,5% face à la Livre (qui monte vers 1,03090).



Le billet se retrouve affaibli par la dégradation des fondamentaux du marché du travail, un peu 'oubliée' (ou occultée) à chaque 'NFP' : le nombre de créations d'emploi aux Etats Unis de mars 2023 à mars 2024 a été révisé d'un spectaculaire -818.000 de mars 2023 à mars 2024, alors que le consensus tablait sur -600.000 (et -500.000 était déjà considéré comme un chiffre 'plutôt mauvais'... puisque c'était le pire observé depuis 2009).



Dans le détail, le marché du travail américain a créé respectivement 663 000 et 577 000 nouveaux emplois au 3ème et au 4ème trimestre 2023.



Et on observe en parallèle une différence sans précédent depuis 15 ans de 1.088.000 emplois par rapport aux estimations initiales en seulement 2 trimestres.

Et les estimations sont systématiquement revues à la baisse d'un mois sur l'autre depuis avril dernier : la tendance à la dégradation s'est poursuivie au printemps, puis cet été.

Les pertes d'emplois à plein temps sont massives dans tous les secteurs (notamment l'automobile, et en ce qui concerne les jobs à temps partiel, les pertes sont naturellement les plus nombreuses dans le secteur 'volatil' de l'hôtellerie/restauration/loisirs.



Jerome Powell, le président de la Fed, prononcera vendredi un discours très attendu vendredi, les investisseurs s'attendant -vu les derniers chiffres relatifs à l'emploi- à un ton plus 'accommodant' et à la confirmation de l'amorce d'un cycle de détente des taux (2 initiatives au minimum avant fin 2024).



En Europe, les choses pourraient notamment se gâter pour l'Euro demain avec la parution des indices PMI 'flash', qui devraient montrer un nouveau ralentissement de la croissance de l'activité sur le Vieux Continent.





