Devises: Lagarde donne un coup de 'boost' à l'E vers 1,07/$ information fournie par Cercle Finance • 23/05/2022 à 23:30

(CercleFinance.com) - L'Euro a connu sa plus vigoureuse reprise en 24H depuis le 9 mars (avec un écart comparable au 19/05): notre devise reprend +1,3% face au Dollar et s'éloigne du palier de soutien des 1,0350/$ (un seuil technique datant de janvier 2017 validé par tous les chartistes bien avant de le voir confirmé le 13 mai).



L'Euro a progressé de +100 'pips' entre 9H45 et 11H30 (1,0590/1,0690) avant de stagner sous 1,0695 jusqu'à la fin de cette séance de lundi: le 'breakup' haussier a coïncidé avec une publication de Christine Lagarde sur son 'blog'.

La patronne de la BCE (qui se rendra à Davos cette semaine) prévoit une 'sortie des taux négatifs' (le taux de prise en pensions reste fixé à -0,5%) en septembre (d'ici plus de 3 mois en fait) et une hausse des taux directeurs cet automne (certains craignaient que la date soit avancé à juillet).



Un autre motif de raffermissement pour l'Euro: l'amélioration inattendue du climat des affaires en Allemagne (une bonne surprise): selon l'institut Ifo, son indice atteint 93 en mai, après 91,9 le mois précédent, une progression portée par une meilleure évaluation de la situation actuelle alors que les anticipations restent à peu près stables.



Les Bunds ont pris +8Pts à 1,0230% et nos OAT +7,5Pts vers 1,5400%, une hausse substantielle de la rémunération de l'Euro (+5%), les T-Bonds US ont pris 7,4Pts (+2,8%).



La pire performance échoit aux Gilts britanniques avec +9,5Pts de bas à 1,985% (et l'écart a dépassé les +10Pts en séance): la Livre n'a ainsi reculé que de -0,5% face à l'Euro mais gagne +0,7% face au Dollar.



Le 'Dollar Index' reculait pour une 7ème séance d'affilée : il a chuté de -1,1% vers 102,04.

La cassure du palier des 102,6 pourrait déboucher sur un test des 101 (support de tendance oblique court terme depuis un support de 94,8) puis des 97,8 (support moyen terme issu du plancher des 89,5 du 25/05/2021).