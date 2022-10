Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises: la volatilité retombe, le $ se redresse un peu information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 19:33









(CercleFinance.com) - Petite journée sur le Forex avec des écarts marginaux sur les principales parités, et notamment l'Euro-Dollar, demeuré peu volatil, avec +0,15% à 98,55$.

L'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands est ressorti 'meilleur que prévu': attendu dans le courant de la matinée, il se redresse de +2,7Pts à - 59,2 contre -65,7 attendus après -61,9 en septembre.



Le Dollar index, en forte baisse la veille, se stabilise au-dessus de 112 (+0,1% à 112,20) grâce à sa hausse de 0,5% face au Dollar canadien et face à la Livre (-0,4% à 1,1300).

Le Dollar a été soutenu par les derniers chiffres de la production industrielle qui ressortent en hausse de 0,4% le mois dernier, selon la Réserve fédérale, là où les économistes n'espéraient qu'une très légère augmentation après un repli de 0,1% en août (au lieu de la baisse de 0,2% indiquée initialement).



La Fed souligne que la production se montre supérieure de 5,3% à son niveau de l'année précédente. Le taux d'utilisation des capacités industrielles s'est amélioré de 0,2 point à 80,3%, niveau supérieur de 0,7 point à sa moyenne de long terme (1972-2021).

La £ a reperdu du terrain contre toutes les devises alors que la rémunération des Gilts continue de s'éloigner des 4,000% avec une détente de -1Pt à 3,9650%... l'arrivée de Jeremy Hunt comme 'Chancellor' a d'abord rassuré mais les turbulences politiques ne sont pas terminées.



Les rumeurs de remplacement de Liz Truss enflent de jour en jour, ce qui pourrait fracturer le parti Conservateur avec des leaders de plus en plus éloignés idéologiquement de leurs électeurs, sur fond de déficits abyssaux et d'effondrement du pouvoir d'achat des ménages.





