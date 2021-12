Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises: la stabilité a prévalu, sauf sur l'E un peu +faible information fournie par Cercle Finance • 28/12/2021 à 20:56









(CercleFinance.com) - Le FOREX a été très calme ce mardi : alors que les cambistes US ont repris le travail depuis lundi, ce sont les cambistes britanniques qui étaient en congé aujourd'hui ('boxing day').



Le Dollar avait débuté la séance sur une note vigoureuse (il montait jusque vers 1,1290/E, soit plus de 0,3%) avant de se tasser un peu pour ne conserver que +0,2% de gain, vers 1,1300/E (l'Euro s'est légèrement replié contre toutes devises).



Les marchés obligataires étant stables en Europe, tout comme le rendement des T-Bonds (faute de chiffres 'macro'), les parités n'ont pas été affectées par un différentiel de rémunération.

Les variations sont carrément inexistantes sur les paires $/Yen et $/franc suisse... et face à la Livre naturellement.

Le billet vert reprenait 2,5% face à la livre turque vers 11,800.





